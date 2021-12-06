Как в Instagram сделать репост на сторис
Сегодня в социальных сетях множество интересных публикаций, и есть желание сохранить их или публично рассказать другим об этих историях. Делиться такими записями позволяет встроенный функционал. Рассказываем, как сделать репост на сторис в Instagram, какие способы доступны пользователям сети, а также что изменилось в функционале обновленной версии приложения соцсети.
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Стандартные способы сделать репост на сторис в Instagram
На личной странице можно продублировать как свои, так и чужие записи. При этом применение опции «репост» позволяет сохранить пост в изначальном варианте с отметкой не первоисточник, или указанием ссылки.
В сторис можно публиковать чужие посты, если такое разрешение выставлено его автором. Когда другие пользователи публикуют контент, то вы можете делиться им со своими подписчиками. Однако потребуется учесть ряд моментов:
- Учетка должна быть общедоступна.
- Активен общий доступ к сторис.
- В данном посте вы должны быть отмечены.
Если все требования соблюдены, то переходите к публикации чужой истории. Для этого выполните следующие действия:
- Коснитесь значка с изображением бумажного самолетика. Он расположен в нижней части поста.
- Тапните по кнопке «Добавить сообщение в свою историю».
- Перейдите в блок «Ваша история».
- Для публикации добавленного поста в качестве новой истории в Instagram, нажмите на раздел своих историй.
Когда вас отмечают в чужих сторис, то вы получаете уведомление в Direct. Просто кликните на него и нажмите на пункт «Добавить это в свою историю».
Обратите внимание! Для использования опции репоста важно, чтобы аккаунт, с которого публикуете контент, не был закрытым, и включена опция доступа к историям.
Чтобы ваши подписчики могли увидеть публикации других пользователей, их нужно опубликовать в вашей истории. Пока это единственный официальный вариант, и он достаточно простой и доступный. При отсутствии нужного пункта проблема в том, что либо учетка не является общедоступной, либо отключена опция на изменение формы публикаций.
Изменения в выполнении репостов на сторис в Instagram в 2021 году
Если по каким-то причинам вы обновили версию приложения социальной сети, то у вас исчезла кнопка для репоста публикаций в сторис. Если раньше выполнить эту операцию было максимально просто, наддав кнопку под фото, то теперь предусмотрен сложный алгоритм.
Далее приводим инструкцию по работе с обновленной версией Инстаграм:
- Находясь в приложении, выберите пост, который заинтересовал.
- Сохраните его.
- Войдите в сторис в режиме автора.
- Нажмите на иконку с улыбающимся смайлом.
- Добавьте стикер «Поделиться».
- Перейдите в раздел с сохраненными публикациями, где нужно выбрать пост.
- Опубликуйте репост из этого раздела.
По мнению пользователей такое нововведение может сильно усложнить работу в приложении новичкам. Да и постоянные юзеры высказывают свое недовольство, ведь алгоритмы Инстаграм зависят от взаимодействия пользователей с постами. То есть больше лайков, комментов и репостов, больше и подписчиков. Но отсутствие прямой возможности репостнуть запись может привести к их снижении.
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