Как в Instagram сделать репост на сторис

Сегодня в социальных сетях множество интересных публикаций, и есть желание сохранить их или публично рассказать другим об этих историях. Делиться такими записями позволяет встроенный функционал. Рассказываем, как сделать репост на сторис в Instagram, какие способы доступны пользователям сети, а также что изменилось в функционале обновленной версии приложения соцсети.

Стандартные способы сделать репост на сторис в Instagram

На личной странице можно продублировать как свои, так и чужие записи. При этом применение опции «репост» позволяет сохранить пост в изначальном варианте с отметкой не первоисточник, или указанием ссылки.

В сторис можно публиковать чужие посты, если такое разрешение выставлено его автором. Когда другие пользователи публикуют контент, то вы можете делиться им со своими подписчиками. Однако потребуется учесть ряд моментов:

Учетка должна быть общедоступна.

Активен общий доступ к сторис.

В данном посте вы должны быть отмечены.

Если все требования соблюдены, то переходите к публикации чужой истории. Для этого выполните следующие действия:

Коснитесь значка с изображением бумажного самолетика. Он расположен в нижней части поста. Тапните по кнопке «Добавить сообщение в свою историю» . Перейдите в блок «Ваша история» . Для публикации добавленного поста в качестве новой истории в Instagram, нажмите на раздел своих историй.

Когда вас отмечают в чужих сторис, то вы получаете уведомление в Direct. Просто кликните на него и нажмите на пункт «Добавить это в свою историю» .

Обратите внимание! Для использования опции репоста важно, чтобы аккаунт, с которого публикуете контент, не был закрытым, и включена опция доступа к историям.

Чтобы ваши подписчики могли увидеть публикации других пользователей, их нужно опубликовать в вашей истории. Пока это единственный официальный вариант, и он достаточно простой и доступный. При отсутствии нужного пункта проблема в том, что либо учетка не является общедоступной, либо отключена опция на изменение формы публикаций.

Изменения в выполнении репостов на сторис в Instagram в 2021 году

Если по каким-то причинам вы обновили версию приложения социальной сети, то у вас исчезла кнопка для репоста публикаций в сторис. Если раньше выполнить эту операцию было максимально просто, наддав кнопку под фото, то теперь предусмотрен сложный алгоритм.

Далее приводим инструкцию по работе с обновленной версией Инстаграм:

Находясь в приложении, выберите пост, который заинтересовал. Сохраните его. Войдите в сторис в режиме автора. Нажмите на иконку с улыбающимся смайлом. Добавьте стикер « Поделиться» . Перейдите в раздел с сохраненными публикациями, где нужно выбрать пост. Опубликуйте репост из этого раздела.

По мнению пользователей такое нововведение может сильно усложнить работу в приложении новичкам. Да и постоянные юзеры высказывают свое недовольство, ведь алгоритмы Инстаграм зависят от взаимодействия пользователей с постами. То есть больше лайков, комментов и репостов, больше и подписчиков. Но отсутствие прямой возможности репостнуть запись может привести к их снижении.